В Школе современной пьесы Елена Санаева варит для зрителей борщ

10 и 12 октября в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдёт спектакль "Фаина. Эшелон".
Вы окажетесь в гостях у родной бабушки, которая расскажет вам историю тяжелой, но в то же время наполненной счастливыми моментами жизни. Она сварит вам борщ, согреет теплом и заботой.
"Фаина. Эшелон" — постановка по документальной повести Фаины Райхельгауз о жизни во времена Великой Отечественной войны. Здесь очень много личного — боли, надежды, простой радости бытия и любви. Главная героиня спектакля в исполнении Елены Санаевой, действительно, варит борщ на протяжении всего спектакля. В финале вы сможете попробовать его для полного погружения в атмосферу происходящего, поэтому не спешите уходить сразу после конца действия.
Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта"
В ролях:
Адрес: Москва, улица Неглинная, дом 29, строение 1
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