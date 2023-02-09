Джигурда заявил, что потратит наследство Браташ на бронежилеты для участников СВО

Никита Джигурда рассказал, что они вместе с женой Мариной Анисиной стали полноправными наследниками бизнесвумен Людмилы Браташ. Все полученные деньги артист пообещал направить на покупку бронежилетов для российских солдат, участвующих в СВО на Украине.

"Но есть и хорошая новость. Сегодня утром кассационный суд признал нас с Мариной Анисиной наследниками Людмилы Браташ. И все деньги, которые лежат у неё на счету потрачу на бронежилеты для наших бойцов в зоне СВО", — приводит слова Никиты Джигурды издание "АиФ".

Также Джигурда вместе с Анастасией Волочковой представил патриотическую песню "Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила". Оба артиста активно поддерживают спецоперацию и стараются помочь бойцам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.