Никита Джигурда: мне дали гражданство ДНР на 5 дней

В 2017 году в Донецке актёру, сценаристу, режиссёру, исполнителю песен Никите Джигурде выдали гражданство ДНР, а через несколько дней аннулировали. Причины такого решения долгое время были неизвестны широкой публике. Как и почему это произошло, а также о своём отношении к этому событию Джигурда рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.

— Никита, вы уроженец Киева, российский и украинский артист театра и кино. В 2017 году вы получили гражданство ДНР, но тут же его лишились. Расскажите, пожалуйста, как это произошло?

— Да, это в Книгу рекордов Гиннесса можно внести. Я за один день получил гражданство ДНР, а через пять дней меня его лишили.

— Это было связано с тем, что вы тогда выступали за ДНР в составе Украины?

— Я придумал тогда мирное разруливание этой патовой ситуации. Напомню, президент России Владимир Путин на тот момент официально объявлял, что Донецк и Донбасс — это Украина, идёт гражданская война. Отталкиваясь от этой позиции Кремля, я сказал, когда мне вручали паспорт:

"Ребята, хотите прекратить нападения со стороны нацистов? Давайте объявим референдум и переименуем ДНР в ДНРУ (Донецкая народная республика Украины), у которой в уставе будет дружба с Россией, будет два государственных языка — русский и украинский. Таким образом мы уберём у нацистов возможность обвинять Донбасс в сепаратизме".

Когда я предложил это, руководство ДНР разделилось пополам:

молодые ребята были за меня,

люди старой формации были против.

Я улетел во Францию. А через пять дней мой телохранитель прислал ссылку и говорит: "Включи". И я увидел, как Захарченко, Царствие ему Небесное, сказал:

"Джигурде выдали паспорт ДНР из-за технической ошибки".

Тут же я позвонил людям из его окружения, и они мне говорят:

"Ты не представляешь, что было после твоего выступления. Сурков позвонил Захарченко: вы чего делаете из Джигурды героя?!"

Как раз в 2016–2017 годах меня закидывали фейками, обвиняли во всех преступлениях, хотя на меня не было заведено ни одного уголовного дела.

Я к этой истории философски отношусь. Знаю, что меня любят в Донбассе. Я детство провёл в Донецке. У меня папа из Донецка, Енакиево. Поэтому сегодня я периодически созваниваюсь с ребятами на передовой, поддерживаю их.

Теперь уже я официально произнёс присягу во имя России, у меня есть российское гражданство. Правда, пока руки не доходят сдать три фотографии, метрику, чтобы выдали паспорт. Но с декабря я гражданин России, чем очень горжусь.