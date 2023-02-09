Супруга Романа Костомарова впервые рассказала о лечении фигуриста: "Делается всё возможное и невозможное"

Супруга фигуриста Романа Костомарова, который находится сейчас в больнице, впервые поделилась подробностями лечения спортсмена.

38 летняя фигуристка Оксана Домнина предпочитает не комментировать новость об ампутации стоп Романа Костомарова, которую врачам пришлось сделать из-за осложнений на фоне пневмонии. Однако женщина рассказала, что фигурист находится в руках профессионалов.

"Спасибо всем неравнодушным. Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное", — поделилась Домнина в своей соцсети.

Напомним, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января.

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