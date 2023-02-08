Мать Романа Костомарова молится за сына в день его рождения

Мать Романа Костомарова не смогла сдержать эмоций, поздравляя своего сына с днём рождения.

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров с 10 января находится в больнице. Спортсмен был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. С тех пор врачи не перестают бороться за его жизнь. Также вчера, 7 февраля, стало известно, что фигуристу была сделана операция по ампутации обеих стоп.

Сегодня, 8 февраля, Роман Костомаров отмечает свой 46-ой день рождения. Близкие, коллеги и поклонники поздравляют фигуриста и желают ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает StarHit.

Поздравила с днём рождения и мама известного фигуриста Валентина Николаевна.

"Ну что я могу сказать? То, что он сегодня родился, для нас огромное счастье. И тогда так было, и сейчас, по жизни. То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… (заплакала она). Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают всё. Пусть он будет здоров, тогда и у нас всё будет хорошо!" — пожелала мама Роману Костомарову.

Также спортсмена с днём рождения сегодня поздравила его жена Оксана Домнина.

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