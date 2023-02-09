Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, как отказался от предложения стать ведущим на Первом канале. Совместно с Еленой Малышевой он мог вести шоу "Голая правда". Мужчина честно признался, что тогда его сгубила расчётливостью.
"Елена Малышева, моя фанатка в прошлом, позвала меня: "Михаил, я придумала для вас передачу "Голая правда". Мы сняли две программы. Звонит продюсер: "А дальше?". Я говорю: "Вы Лену спросите, она вообще деньги собирается платить?" — рассказал Михаил.
Уже позже Лобковский понял, что и сам мог монетизировать свою работу на Первом канале. Психолог имел возможность бесплатно получить дорогостоящую рекламу, ведь телеканал был готов указывать его номер в онлайн-трансляциях.
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