Михаил Лабковский жалеет, что отказался вести программу с Еленой Малышевой

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, как отказался от предложения стать ведущим на Первом канале. Совместно с Еленой Малышевой он мог вести шоу "Голая правда". Мужчина честно признался, что тогда его сгубила расчётливостью.

"Елена Малышева, моя фанатка в прошлом, позвала меня: "Михаил, я придумала для вас передачу "Голая правда". Мы сняли две программы. Звонит продюсер: "А дальше?". Я говорю: "Вы Лену спросите, она вообще деньги собирается платить?" — рассказал Михаил.

Уже позже Лобковский понял, что и сам мог монетизировать свою работу на Первом канале. Психолог имел возможность бесплатно получить дорогостоящую рекламу, ведь телеканал был готов указывать его номер в онлайн-трансляциях.