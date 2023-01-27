Писатель Антонов высказался о возвращении Александра Гудкова на Первый канал

Писатель Андрей Антонов прокомментировал возможное возвращение шоумена Александра Гудкова на российское ТВ. По словам эксперта, после провокационных выходок юмориста зрители не будут ему рады.

Антонов заявил, что если юморист появится в эфире Первого канала, то со стороны зрителей может начаться бунт и негативная реакция.

Гудков оказался в центре скандала, когда сделал пародию на патриотическую песню "Я-русский" SHAMANа. Общественность негативно отреагировала на творчество юмориста и не поняла его намерений.

"Поскольку клип SHAMANа считается патриотической песней, поднимающей боевой и трудовой дух русского народа, то я считаю, что мелкая мерзопакостная пародия может рассматриваться как проявление русофобии со стороны отдельного гражданина с фамилией Гудков", — сказал Антонов в беседе с изданием "Народные новости".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.