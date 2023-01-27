Писатель Андрей Антонов прокомментировал возможное возвращение шоумена Александра Гудкова на российское ТВ. По словам эксперта, после провокационных выходок юмориста зрители не будут ему рады.
Антонов заявил, что если юморист появится в эфире Первого канала, то со стороны зрителей может начаться бунт и негативная реакция.
Гудков оказался в центре скандала, когда сделал пародию на патриотическую песню "Я-русский" SHAMANа. Общественность негативно отреагировала на творчество юмориста и не поняла его намерений.
"Поскольку клип SHAMANа считается патриотической песней, поднимающей боевой и трудовой дух русского народа, то я считаю, что мелкая мерзопакостная пародия может рассматриваться как проявление русофобии со стороны отдельного гражданина с фамилией Гудков", — сказал Антонов в беседе с изданием "Народные новости".
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