Актриса Анастасия Макеева рассказала, что отдыхает в шестикомнатном люксе

Анастасия Макеева похвасталась подписчикам, что отдыхает по-президентски. В данный момент актриса находится в Санкт-Петербурге. Здесь звезда кино остановилась в шестикомнатном президентском люксе одной из гостиниц.

"Добро пожаловать в рай. Самый красивый вид в Санкт-Петербурге", — написала актриса в своих соцсетях.

Макеева рассказала, что общая площадь её номера составляет 170 м². Президентский люкс включает в себя две спальни, большой холл, зал для переговоров и даже собственную кальянную. В номере есть камин и джакузи. Анастасия продемонстрировала, что из окна может любоваться на Казанский собор и Невский проспект.

Известно, что стоимость проживания в данных апартаментах начинается от 80 тысяч рублей за сутки.

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