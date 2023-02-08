Депутат комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко высказалась о снятии Лии Ахеджаковой со всех спектаклей в репертуаре театра "Современник". По мнению политика, худрук и дирекция театра имеют право на такой шаг. К тому же, руководство обязано следить, что репертуар отвечал политической ситуации в стране.
"Учредители, например Министерство культуры, также должны за этим смотреть", — приводит слова Драпеко Telegram-канал "Абzац".
Напомним, что Лия Ахеджакова не раз высказывалась против СВО и критиковала российскую власть. Позже артистка заявляла прессе, что её убирают из репертуара театра после анонимных жалоб.
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