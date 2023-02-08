В Госдуме прокомментировали снятие Лии Ахеджаковой со спектаклей в "Современнике"

Депутат комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко высказалась о снятии Лии Ахеджаковой со всех спектаклей в репертуаре театра "Современник". По мнению политика, худрук и дирекция театра имеют право на такой шаг. К тому же, руководство обязано следить, что репертуар отвечал политической ситуации в стране.

"Учредители, например Министерство культуры, также должны за этим смотреть", — приводит слова Драпеко Telegram-канал "Абzац".

Напомним, что Лия Ахеджакова не раз высказывалась против СВО и критиковала российскую власть. Позже артистка заявляла прессе, что её убирают из репертуара театра после анонимных жалоб.