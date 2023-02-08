Дочь Любови Полищук Мариэтта отказалась играть свою маму в потенциальном байопике

Дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук прокомментировала возможность своего участия в съёмках биографического фильма в роли её мамы. Также актриса высказала и своё отношение к подобным проектам.

Со слов Цигаль-Полищук, она очень боится создания биографических картин, поскольку всё, что написано про Полищук, не имеет к ней абсолютно никакого отношения. Однако актриса уточнила, что если авторы проекта отнесутся к памяти её мамы бережно, она не будет против.

"Перестаньте, только сумасшедший человек, делающий очень альтернативное кино, позовёт меня играть Любовь Полищук. Мне кажется, даже самый хороший пластический грим не поможет в том, чтобы превратить меня в маму, которая была такой красавицей и на которую я совершенно не похожа", — передаёт слова актрисы Газета. ru.

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