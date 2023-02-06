Умер звезда фильма "Борис Годунов" актёр Виктор Цымбал

6 февраля ушёл из жизни актёр театра и кино Виктор Цымбал. Информация о смерти звезды появилась на официальном сайте Российского академического молодёжного театра, где последние годы артист занимал должность помощника художественного руководителя.

"6 февраля ушёл из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал", — отмечается в сообщении.

Виктор Цымбал отдал РАМТ более 40 лет жизни. Как отмечают коллеги, артист прекрасно совмещал административную и актёрскую деятельность.

Также Виктор Александрович активно снимался в кино. В числе наиболее ярких работ в его фильмографии — "Борис Годунов", "Серп и молот", "Линия защиты", "Гоголь. Ближайший" и другие фильмы.

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