Татьяна Анциферова встала на защиту Примадонны: «Пугачёву пытаются унизить. Зачем?»

Много лет назад певица Татьяна Анциферова оказалась в черном списке Центрального телевидения, что сильно сказалось на её дальнейшей карьере. Артистка уверена, что это произошло с подачи Аллы Пугачёвой. Несмотря на давний конфликт, Анциферова встала на защиту Примадонны, которую сейчас критикуют за антироссийскую позицию.

"Пытаются унизить Аллу. Зачем так?! Причём это делают те люди, которые вчера чуть ли не кормились из её рук! Да, в чем-то у меня есть обида на неё, моя личная, но это касается только наших отношений", — высказалась Татьяна Анциферова в интервью "Собеседнику".

Напомним, что Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми покинула Россию после начала СВО. В данный момент звезда проживает в Израиле.

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