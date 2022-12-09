Пугачева стала фоном для концерта "Би-2" в Израиле

Алла Пугачева больше старается не разлучаться с семьёй после недолгого расставания с мужем из-за необходимости вернуться в Россию.

Народная артистка, снова оказавшись в Израиле, много времени проводит с Максимом Галкиным* и другими единомышленниками. Так, пара была замечена на концерте группы "Би-2" в Тель-Авиве.

В соцсетях появились кадры, на которых певица и юморист были среди поклонников. Супруги, подчеркивая свою духовную близость, выбрали похожую одежду с акцентом на красный цвет.

Многие зрители изъявили желание сфотографироваться с ними и взять у них автограф. "Би-2" также не обошла звёздную чету вниманием — музыканты вывели на экран, расположенный позади сцены, видео с Пугачёвой и Галкиным*. На этом фоне и проходило выступление рокеров.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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