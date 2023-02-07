Канал на платформе Twitch, транслирующий "бесконечный" сериал, который создала нейросеть, оказался заблокированным из-за нарушений правил площадки. Искусственный интеллект поднял тему ЛГБТ и трансгендеров.
"Бесконечный" сериал под названием Nothing, Forever был полностью создан нейросетью. В его основу лег ситком "Сайнфелд", где одним из главных героев является стендапер. По сюжету, он выходит на сцену и зачитывает шутки, написанные искусственным интеллектом.
Как сообщает портал CyberSport.ru, проблемы начались в тот момент, когда нейросеть неожиданно заявила, что "трансгендерность — это психическое заболевание". Последствием неоднозначных высказываний стала блокировка канала.
На момент блокировки сериал набирал около 6,5 тыс. просмотров в сутки.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.