"Бесконечный" сериал, созданный нейросетью, прекратился из-за нарушения

Канал на платформе Twitch, транслирующий "бесконечный" сериал, который создала нейросеть, оказался заблокированным из-за нарушений правил площадки. Искусственный интеллект поднял тему ЛГБТ и трансгендеров.

"Бесконечный" сериал под названием Nothing, Forever был полностью создан нейросетью. В его основу лег ситком "Сайнфелд", где одним из главных героев является стендапер. По сюжету, он выходит на сцену и зачитывает шутки, написанные искусственным интеллектом.

Как сообщает портал CyberSport.ru, проблемы начались в тот момент, когда нейросеть неожиданно заявила, что "трансгендерность — это психическое заболевание". Последствием неоднозначных высказываний стала блокировка канала.

На момент блокировки сериал набирал около 6,5 тыс. просмотров в сутки.

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