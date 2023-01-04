Нейросеть показала персонажей мультфильма "Шрек" в стиле хоррор-фильмов 1980-х гг

Поклонники "Шрека” решили посмотреть, как выглядели бы персонажи мультфильма, если бы это был фильм ужасов 1980-х годов.

Поклонники франшизы использовали нейронную сеть Midjorney. В новом образе были представлены такие культовые персонажи франшизы, как: Шрек, Фиона, Осёл, Дракон, Кот в сапогах, Зеркало, Пряник и лорд Фаркуад. Изображения героев были опубликованы на портале 9 spigots.

В комментариях к посту пользователи заявили, что хотели бы увидеть такой фильм. Также они сравнили схожесть хоррор-образа Шрека с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Первая часть "Шрека" вышла в 2001 году. Созданием франшизы занималась компания "DreamWorks". Однако персонаж Шрека не был придуман студией. В 1990 году детский писатель Уильям Стейк выпустил одноимённый рассказ.

"Шрек" получил Оскар в номинации лучшего полнометражного мультфильма. Это и послужило причиной тому, чтобы создать франшизу и выпустить ещё 10 полнометражных и короткометражных мультфильмов про огра и его друзей.