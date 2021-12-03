Певица Валерия в своём Instagram опубликовала кадры со съёмок новогоднего шоу на канале НТВ. Подписчики с трудом узнали "в юной девочке" своего кумира.
"Отгадайте: кто я?" — попросила Валерия, облачённая в воздушное белое платье с асимметричной юбкой и ярко-алые колготки, своих фолловеров.
Среди озвученных предложений были Снежная королева, Снежинка, Снегурочка и Белоснежка.
Большинство в комментариях склоняется к варианту — Фиона, поскольку супруг певицы, Иосиф Пригожин, тоже снимается в зимней сказке и его образ "напоминает Шрека".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Поклонники Александра Градского выдвинули свою кандидатуру на кресло музыканта в шоу "Голос".