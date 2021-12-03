Поклонники с трудом "признали" певицу Валерию в новогоднем образе

Певица Валерия в своём Instagram опубликовала кадры со съёмок новогоднего шоу на канале НТВ. Подписчики с трудом узнали "в юной девочке" своего кумира.

© @ valeriya

"Отгадайте: кто я?" — попросила Валерия, облачённая в воздушное белое платье с асимметричной юбкой и ярко-алые колготки, своих фолловеров.

Среди озвученных предложений были Снежная королева, Снежинка, Снегурочка и Белоснежка.

Большинство в комментариях склоняется к варианту — Фиона, поскольку супруг певицы, Иосиф Пригожин, тоже снимается в зимней сказке и его образ "напоминает Шрека".

© @ valeriya

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