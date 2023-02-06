Стартовали съёмки шоу "Новые звёзды в Африке" с Бузовой и Галустяном

В ЮАР начались съёмки нового сезона шоу "Звезды в Африке". Ведущими программы вновь будут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Как стало известно, в этом сезоне изменились правила проекта. Теперь у участников реалити не будет еды, а жить придется в более суровых условиях.

В непростых испытаниях звёздам придётся добывать монеты, которые позже можно будет обменять на еду, технику, предметы быта и прочие блага цивилизации. Для этого на площадке будет работать киоск с обновляемым ассортиментом.

Как передаёт портал Super, состав участников пока держится в секрете. Известно, что в новом сезоне не будет "старичков" — только дебютанты проекта.

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