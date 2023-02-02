Бузова поведала, что переехала из Москвы в Южно-Африканскую республику

Известная певица и актриса Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях пост, в котором она раскрыла своё нынешнее местоположение. Оказалось, что звезда сейчас находится в Кейптауне.

Пока в Северном полушарии, к которому относится Россия, всё ещё царствует зима, то в Южном полушарии в разгаре лето. И Ольга Бузова активно посещает пляжи, расположенные в южноафриканском городе Кейптауне. Об этом она поведала своим поклонникам в одной из социальных сетей.

"Не могу больше молчать. Да, да, да, я в Кейптауне, — написала знаменитость. — Я приехала с самого утра на пляж. Тут уже музыка, все загорают. Жара невероятная. Просто стоять и смотреть на океан, мечтать, планировать, готовиться, заряжаться".

Некоторое время назад певица рассказала, что покидает Россию с целью решения деловых вопросов. Она не пояснила, с чем именно связан этот отъезд, но возникли предположения, что Бузову ожидают новые съёмки. Вполне возможно, что она участвует в новом сезоне африканского проекта со звёздами.

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