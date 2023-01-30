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Ольга Бузова надолго улетела из России и уже скучает

Шоу-бизнес

Российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова покинула Россию.

Ольга Бузова надолго улетела из России и уже скучает

Ранее Ольга Бузова опубликовала в своей соцсети фотографию из аэропорта, а также кадры из самолёта. Таким образом знаменитость решила сообщить подписчикам, что уезжает из России. Однако куда именно, она не уточнила. Известно лишь то, что Бузова летит не отдыхать, а перелет будет очень долгим и с пересадками.

"Улетаю из Москвы очень надолго и уже так скучаю. Держите за меня кулачки. Но поскольку я никогда не без дела, лечу не просто так. Готовлю для вас очень много всего интересного на весну", — написала в своём посте Ольга Бузова.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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