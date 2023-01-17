Сестра Ольги Бузовой не планирует переезжать в Турцию на ПМЖ

Сестра Ольги Бузовой заявила, что не планирует переезжать на ПМЖ В Турцию.

Анна и Ольга Бузовы

Блогерша Анна Бузова прокомментировала слухи об их с мужем переезде в Турцию. По ее словам, несмотря на наличие квартиры в Турции, переезжать на ПМЖ они не планируют. Квартира ей нужна там только для того, чтобы иметь возможность "отдыхать и перезагружаться".

Анна Бузова также рассказала, что в настоящее время задумывается о приобретении еще одной недвижимости за границей, поскольку это является хорошей инвестицией.

"Возможно, если я немного научусь мыслить, как инвестор… Будем что-то еще присматривать", — поделилась Анна.

Напомним, о квартире сестры Ольги Бузовой в Турции стало известно в октябре прошлого года.

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