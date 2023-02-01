Ведущая Лера Кудрявцева успешно окончила курсы по безопасному обращению с оружием

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о новым навыке стрельбы, который она приобрела совсем недавно.

Лера Кудрявцева регулярно делится подробностями своей жизни и работы с подписчиками в соцсетях. Недавно ведущая рассказала, что теперь у неё есть сертификат, подтверждающий навыки стрельбы.

Несмотря на свой плотный график и регулярные съемки знаменитость нашла время для посещения специальных курсов по программе "Безопасное обращение с оружием". Более того, теперь Лера Кудрявцева является официальным членом стрелкового клуба.

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