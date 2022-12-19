Лера Кудрявцева унизила Роксану Бабаян на шоу "Суперстар": худший номер

Эстрадная певица Роксана Бабаян приняла участие в шоу "Суперстар. Возвращение" на НТВ. Артистка выступила перед судьями с песней Шуры "Отшумели летние дожди".

После исполнения номера телеведущая Лера Кудрявцева накинулась на 76-летнюю Бабаян с критикой. По словам председателя жюри, артистка выбрала не ту композицию и выступление получилось провальным.

Кудрявцева отметила, что у Бабаян получилось самое худшее выступление за всю историю шоу "Суперстар. Возвращение".

"Это был худший номер у Роксаны. Это моё субъективное мнение. Элегантная, красивая Роксана, и мне она дико всегда нравилась. Сегодня для меня был диссонанс. Я не состыковала Роксану с этой песней и с номером", — высказалась Лера Кудрявцева.

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