Режиссёр Зеленов пожаловался на оскорбления и угрозы после увольнения Назарова из "12 стульев"

Режиссёр Пётр Зеленов прокомментировал увольнение актёра Дмитрия Назарова из проекта "12 стульев". По его словам, антироссийская позиция артиста не оставила ему выбора.

Зеленов признался, что считает неприемлемым то, что делает Назаров. По этой причине он принял решение снять его с роли. Но это не прошло без последствий.

"После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы", — поделился Зеленов с изданием "Комсомольская правда".

Кинодеятель не читает личный блог артиста, но коллеги показывают ему только антироссийские выступления Назарова. После этого режиссёр решил не сотрудничать с актёром и совсем об этом не жалеет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.