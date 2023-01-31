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Режиссёр Зеленов пожаловался на оскорбления и угрозы после увольнения Назарова из "12 стульев"

Шоу-бизнес

Режиссёр Пётр Зеленов прокомментировал увольнение актёра Дмитрия Назарова из проекта "12 стульев". По его словам, антироссийская позиция артиста не оставила ему выбора.

Режиссёр Зеленов пожаловался на оскорбления и угрозы после увольнения Назарова из "12 стульев"

Зеленов признался, что считает неприемлемым то, что делает Назаров. По этой причине он принял решение снять его с роли. Но это не прошло без последствий.

"После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы", — поделился Зеленов с изданием "Комсомольская правда".

Кинодеятель не читает личный блог артиста, но коллеги показывают ему только антироссийские выступления Назарова. После этого режиссёр решил не сотрудничать с актёром и совсем об этом не жалеет.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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