Певица Надежда Бабкина стала новой ведущей шоу на "НТВ" после закрытия "Модного приговора"

Певица Надежда Бабкина заявила о том, что стала ведущей нового модного шоу на телеканале НТВ. Видимо исполнительница так и не дождалась возвращения "Модного приговора" в эфир и решила участвовать в другом проекте.

В программе "Модный vs. Народный" Бабкиной будет противостоять стилист Влад Лисовец. Знаменитости будут одевать героев шоу на свой вкус, а членам жюри предстоит выбрать, чья команда заслуживает победы.

"Я считаю себя экспертом, я чувствую эту уверенность, готова к соревнованиям. Вообще всё, чем я занимаюсь, делаю с азартом. Думаете, можно без страсти руководить одним ансамблем 47 лет подряд?", — прокомментировала новое шоу Бабкина.

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