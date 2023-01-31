Рената Литвинова прокомментировала возможность возвращения в Россию: "Я сейчас заплачу"

Российская актриса, заслуженная артистка и режиссёр Рената Литвинова, которая после 24 февраля уехала во Францию, ответила на вопрос журналистов о её возвращении в Россию.

Уже почти год Рената Литвинова живёт в Париже, где продолжает работать. На днях в столице Франции состоялась премьера её спектакля Cactus, в котором российская актриса сама же исполнила главную роль.

По случаю премьеры журналисты взяли интервью у Литвиновой. После вопроса о том, сможет ли артистка когда-нибудь вернуться на родину, она чуть не расплакалась.

"Боже, я сейчас заплачу", — ответила актриса.

Рената Литвинова отметила, что в России остались её мать, которая не хочет переезжать за границу, и близкие друзья, которые также не могут уехать.

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