Россияне увидят не всех звёзд в новогоднем эфире: без Пугачёвой и Земфиры

В концертном зале "Крокус Сити Холл" подходят к концу съёмки новогодних огоньков. Однако не все представители шоу-бизнеса приняли в этом участие, так как многие из них после начала спецоперации на Украине уехали из страны.

На новогодних каникулах россияне увидят на экранах: Таисию Повалий, Надежду Кадышеву, Зару, Славу и Филиппа Киркорова.

Некоторых завсегдатых праздничных концертов не будет на отечественном телевидении, отмечает издание "Комсомольская правда". Например, певицы Земфиры, актрис Ренаты Литвиновой и Чулпан Хаматовой, Аллы Пугачёвой.

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