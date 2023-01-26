"Кровавая барыня" Собчак показала, как принимает кровавую ванну: запах отвратный

Ксения Собчак ради сохранения красоты решила принять "кровавую" ванну.

Журналистка отдыхает сейчас на Алтае, где в большом почёте оздоровительные процедуры с маралом (подвид благородного оленя).

Собчак рассказала, что её поили мараловой настойкой, после которой она почувствовала себя Джонни Деппом из фильма "Интервью с вампиром".

"Какая кровавая барыня без мараловых ванн?" — написала Ксения в своём микроблоге.

Журналистка отметила, что следует принципу, который гласит, что "всё, что не вредно, в жизни надо попробовать".

Собчак призналась, что больше не будет повторять данную процедуру, так как "запах отвратный". Он решила принять молочную ванну.

"Буду отмываться", — сказала Ксения.

Ранее Ксения Собчак предположила, что журналистка Екатерина Андреева "пьёт кровь девственниц", чтобы оставаться молодой.

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