Ксения Собчак ради сохранения красоты решила принять "кровавую" ванну.
Журналистка отдыхает сейчас на Алтае, где в большом почёте оздоровительные процедуры с маралом (подвид благородного оленя).
Собчак рассказала, что её поили мараловой настойкой, после которой она почувствовала себя Джонни Деппом из фильма "Интервью с вампиром".
"Какая кровавая барыня без мараловых ванн?" — написала Ксения в своём микроблоге.
Журналистка отметила, что следует принципу, который гласит, что "всё, что не вредно, в жизни надо попробовать".
Собчак призналась, что больше не будет повторять данную процедуру, так как "запах отвратный". Он решила принять молочную ванну.
"Буду отмываться", — сказала Ксения.
Ранее Ксения Собчак предположила, что журналистка Екатерина Андреева "пьёт кровь девственниц", чтобы оставаться молодой.
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