Собчак высказалась о внешности Екатерины Андреевой

Ксения Собчак заподозрила, что Екатерина Андреева использует своеобразные методы омоложения.

Журналистку позабавил заголовок в одном из СМИ. В материале рассказывалось о досуге знаменитой ведущей новостей Екатерины Андреевой за границей.

"Покинувшая Россию Андреева пьёт уже несколько дней", — гласил заголовок новости. "Кровь девственниц?" — поинтересовалась Собчак, намекая, вероятно, на неувядающую красоту 60-летней знаменитости.

Материал сопровождался фотографией моложавого диктора ТВ. Годы действительно не властны над Екатериной Андреевой. Ведущая новостной передачи выглядит значительно моложе своих лет.

Подписчики постоянно пытаются выведать у знаменитости секрет вечной молодости.

Екатерина, которая уверяет, что время её не замечает, часто прибегает к банным процедурам и активно занимается в спортзале.

Знаменитость отмечает, что старость быстро настигает людей злых, завистливых, подлых и грубых.

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