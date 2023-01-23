Российский актёр Михаил Ефремов был осуждён на 7,5 лет тюрьмы в 2020 году. Звезда кино и сериалов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы из-за которого погиб человек.
Ефремов отбыв чуть больше двух лет в колонии подал ходатайство в Алексеевский районный суд о замене части наказания на принудительные работы. Иск принят к производству, заседание по нему пока не назначено.
Ранее актёр выступал на кассационном суде, где его защита рассчитывала снизить срок за смертельное пьяное ДТП.
"Уважаемый суд, я не выдержал, стал пить, случилось страшное, трагедия по моей вине, она меня раздавила, жизнь разделились на до и после, я заслужил, за год в тюрьме я всё обдумал, ко мне пришло осознание, на мне страшный грех. У обострилась астма, трудно дышать, задыхаюсь, такой срок с моим здоровьем осилить сложно, хочу выйти и помогать реальными делами, жестокий урок на всю жизни, прошу милосердия", — говорил Ефремов во время заседания.
Суд оставил без изменения приговор актёру, а прокуратура отметила, что Ефремов больше не может приносить пользу обществу.
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