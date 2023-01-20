Концертный директор Пугачёвой: Галкин* подумает о выступлении в Белоруссии за 300 тысяч евро

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова пообещала поговорить с супругом певицы Аллы Пугачёвой, Максимом Галкиным* о выступлении в Белоруссии за гонорар в 300 тысяч евро.

Журналисты Telegram-канала "Абзац" позвонили Чупраковой, представившись олигархами из Белоруссии, с предложением заплатить Пугачёвой 300 тысяч евро за выступление на свадьбе. Поверенная Пугачёвой ответила, что Примадонна в ближайшее время едва ли сможет куда-то приехать.

"Алла Борисовна вообще никак [не сможет приехать]. По крайней мере, в ближайшее время", — сказала Чупракова.

После этого "олигархи" попросили передать их предложение Галкину*. Услышав, что юмористу готовы заплатить за концерт 300 тысяч долларов, Чупракова пообещала, что обсудит с ним такую возможность.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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