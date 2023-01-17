Артист Максим Галкин* пошутил о личной жизни с Аллой Пугачёвой

После начала СВО на Украине юморист Максим Галкин* раскритиковал действия ВС РФ в соседней стране и эмигрировал в Израиль. Пародист гастролирует по странам с концертами, где шутит на политические и личные темы.

На выступлении Галкин* позволил себе прокомментировать интимную жизнь с Аллой Пугачёвой и отметил, что хорошо, когда женщина на много старше своего партнёра.

"Мужики просто не понимают, как это классно, когда жена настолько старше. Алла никогда не упрекнёт меня в том, что я сгубил её молодость! Никогда! Это сделали другие люди. И некоторые из них ещё до сих пор живы! И у них еще торчат перья!" — сказал муж Аллы Пугачёвой, намекая на Филиппа Киркорова.

Разница в возрасте у супружеской пары составляет 27 лет. Это вызывает естественное любопытство публики к особенностям их сексуальных отношений. Многие поклонники высказывают подозрения, что это союз по расчету.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.