Шахназаров: я хорошо его знал, Досталь был моим товарищем

Режиссёр Карен Шахназаров выразил соболезнования относительно смерти народного артиста Николая Досталя, отметив, что он был его другом, а его уход из жизни большая потеря для российской культуры.

"Николай Николаевич был замечательным режиссёром, он снял много заметных картин. Это большая потеря для нашей культуры. Я отлично знал его, он был моим товарищем. Для меня это очень большая потеря. Приношу соболезнования семье и близким", — приводит его слова NEWS. ru.

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