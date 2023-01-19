Умер народный артист РФ Николай Досталь

Представители Союза кинематографистов сообщили о смерти народного артиста РФ Николая Досталь. Режиссёру и сценаристу было 76 лет.

Среди самых его известных работ сериал "Штрафбат", а также фильмы "Человек с аккордеоном", "Маленький гигант большого секса", "Мелкий бес".

Причины смерти пока не уточняются.

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