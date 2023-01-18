Продюсер Сергей Лавров: Дмитрия Шепелева преследует "проклятие" Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев после долгих судебных разбирательств с семьёй Жанны Фриске, оказался в немилости у российских зрителей. Продюсер Сергей Лавров заявил о том, что бывшего мужа погибшей певицы преследует "проклятие" Фриске.

После смерти Фриске телеведущий не разрешал видеть и общаться с их общим сыном Платоном семье погибшей. Выяснения отношений происходили на глазах у общественности, поэтому популярность Шепелева упала.

По словам Лаврова, карьеру ведущего можно спасти в том случае, если он всё-таки разрешит сыну видеться с родственниками со стороны матери.

"Народ не принял Шепелева не потому, что он плохой ведущий. Люди у нас сентиментальные, не простили ему, что ребенку Фриске он не даёт видеться с дедушкой. И в прессе жёлтой говорили, что последние снимки с Жанной за деньги сливал сам Шепелев. Его кандидатуру не очень народ любит, не прощает того, что крутилось вокруг имени Фриске", — заключил Лавров.

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