Бывший муж Даны Борисовой не хочет выплачивать алименты: задолжал сотни тысяч

Ведущая Дана Борисова рассказала о поведении её бывшего мужа после того, как он проиграл в суде по алиментам.

Напомним, Дана Борисова ранее выиграла суд по алиментам. Её бывший муж должен ежемесячно выплачивать на содержание дочери 60 тысяч рублей. Однако, как сообщила "МК" Борисова, этих денег она не видит.

Знаменитость рассказала, что после суда бывший муж заблокировал её вместе с дочерью Полиной в телефоне, а 31 декабря разблокировал, чтобы отправить по номеру 15 тысяч рублей. После этого номера Даны и Полины снова были заблокированы.

"Он обычно так и делает. Про то, что присудили 60 тысяч, он забил. Я только что вернулась из отпуска и сразу пошла за судебным решением. Скажу, что нас ожидал приятный сюрприз. Оказывается, пересчёт алиментов был с момента подачи иска, то есть, с мая, и нам по январь этого года он уже должен 410 тысяч рублей", — поделилась ведущая.

Дана Борисова также добавила, что после отпуска она набралась сил и настроена дальше продолжать бороться за получение алиментов.

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