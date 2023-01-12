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Яна Поплавская заявила, что Алла Михеева танцами с украинцами дискредитировала Первый канал

Шоу-бизнес

Российская актриса Яна Поплавская прокомментировала пляски Аллы Михеевой с украинцами в Куршевеле. Актриса заявила, что телеведущая своим поведением дискредитировала Первый канал.

Соведущая "Вечернего Урганта" была замечена на скандальной вечеринке в пафосном ресторане Bagatelle, где компания украинских мажоров танцевала под трек с ненормативной лексикой.

"Алла Михеева, развлекающаяся на французском курорте Куршевель вместе с украинской элитой на фоне проведения СВО, дискредитировала не только себя, но и Первый канал", — заявила Поплавская изданию iReactor.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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