Российская актриса Яна Поплавская прокомментировала пляски Аллы Михеевой с украинцами в Куршевеле. Актриса заявила, что телеведущая своим поведением дискредитировала Первый канал.
Соведущая "Вечернего Урганта" была замечена на скандальной вечеринке в пафосном ресторане Bagatelle, где компания украинских мажоров танцевала под трек с ненормативной лексикой.
"Алла Михеева, развлекающаяся на французском курорте Куршевель вместе с украинской элитой на фоне проведения СВО, дискредитировала не только себя, но и Первый канал", — заявила Поплавская изданию iReactor.
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