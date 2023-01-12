Актёр Никита Высоцкий не может желать РФ поражения в СВО и называть россиян фашистами

Борис Гребенщиков* назвал россиян, поддерживающих военные действия, "психически больными фашистами". Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, директор музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий прокомментировал для Pravda.Ru ситуацию, которая складывается вокруг спецоперации в мире шоу-бизнеса.

"Лучше вообще никак не относиться, не обращать внимание на такой глубочайший раскол, который существует. Это же непросто у Гребенщикова* такие мысли. Это у огромного количества людей такие мысли. Это страшный раскол", — говорит он.

Свои позиции высказывать, конечно, можно, но нужно слушать обе стороны, так как там тоже есть порядочные люди, а не только "психически нездоровые", отметил Высоцкий. Актёр подчеркнул, что подобных заявлений от Гребенщикова* он не слышал.

То, что кто-то собирает деньги на помощь Украине, является личным делом, если это не нарушает закон. Взаимные обвинения только подливают масла в огонь, которого и так достаточно в данной ситуации, считает Высоцкий.

"Я к нему (Гребенщикову* — Прим. ред.) всегда относился очень уважительно и продолжаю относиться. Наше поколение, во всяком случае, от него точно не откажется, так же как я не откажусь оттого, что я россиянин, и я не могу желать своей стране поражения и называть свой народ психически нездоровыми фашистами", — заключил актёр.

Борис Гребенщиков* собрал 12 миллионов евро, которые пошли на помощь Украине.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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