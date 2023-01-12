Гребенщиков* назвал поддерживающих СВО россиян "психически больными фашистами"

Музыкант Борис Гребенщиков*, сбежавший из России, заявил, что собирает деньги для Украины и назвал россиян, поддерживающих военные действия, "психически больными фашистами".

"Вы знаете, я играл в Берлине, у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов (евро), которые пошли на помощь Украине. Украине нужна помощь", — сказал он в интервью.

Спецоперацию музыкант также осудил, заявив, что "одно государство в центре Европы напало на другое", а весь мир нервно курит в сторонке.

Заметим, ранее Гребенщиков* отрицал, что пожертвовал беженцам с Украины 12 миллионов евро.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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