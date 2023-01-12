Музыкант Борис Гребенщиков*, сбежавший из России, заявил, что собирает деньги для Украины и назвал россиян, поддерживающих военные действия, "психически больными фашистами".
"Вы знаете, я играл в Берлине, у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов (евро), которые пошли на помощь Украине. Украине нужна помощь", — сказал он в интервью.
Спецоперацию музыкант также осудил, заявив, что "одно государство в центре Европы напало на другое", а весь мир нервно курит в сторонке.
Заметим, ранее Гребенщиков* отрицал, что пожертвовал беженцам с Украины 12 миллионов евро.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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