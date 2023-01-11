Певца Александра Ревву сравнили с SHAMAN после его выступления в кожаных штанах

Певец и бывший резидент Comedy club Александр Ревва вновь оказался в центре внимания общественности. Артист выступил перед зрителями в необычном образе, который напомнил им молодого исполнителя SHAMANа.

Telegram-канал "НеМалахов СЛИВки" опубликовал видео с одного из мероприятий, где выступал Ревва. Артист исполняет песню в узких кожаных штанах. Автор канала сразу вспомнил, как Ярослав Дронов выступал в похожей одежде, засунув микрофон в штаны.

"Александр Ревва в узких брючках тынц-тынц. Но микрофон в трусы, как, SHAMAN не засунул", — подписана публикация.

Юморист после начала СВО на Украине не часто появляется на светских мероприятиях и не комментирует свою позицию по политическому вопросу.

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