Продюсер Евгений Бабичев: "Сбежавшим артистам придётся бороться на Западе друг с другом"

Известный промоутер Евгений Бабичев высказался о судьбе сбежавших из России артистов. Многие представители отечественного шоу-бизнеса эмигрировали за границу после начала СВО на Украине.

Осудившие спецоперацию в соседней стране знаменитости надеются на построение карьеры за границей. Однако Бабичев считает, что их судьба вне России, совсем не так радужна. Эксперт отметил: среди артистов начнётся борьба талантов.

"Поставить на кон все свои сбережения, связи и делать что-то на английском или другом языке, начинать всё с нуля и пытаться выстроить карьеру заново. Но не каждый так сможет. Пойдёт борьба талантов. Потому что у тех, кто что-то может в вокальном плане и интересен как артист, чуть больше шансов, чем у остальных, найти себя. Тем же, кто бесконечно работал под фонограмму и выезжал за счет именитых авторов и хитовых песен, будет совсем сложно. Таких артистов в Европе и Америке не ждут", — отметил музыкальный критик.

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