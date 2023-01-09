Двоюродная сестра умершего композитора Александра Градского Наталья отказалась от наследства брата. Автор песен оставил родственникам богатое наследство.
Наталья Градская пояснила, что она хотела забрать себе квартиру и дачу, но после раздумий решила отказаться от своей доли в пользу других родственников. Сестра умершего композитора отметила, что судебные разбирательства затянулись бы на года.
"С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным — по времени, деньгам, нервам", — объяснила Наталья изданию "КП".
Родственница Градского живёт обеспеченно, поэтому она не переживает, что её недвижимость досталась другим людям.
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