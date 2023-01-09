Сестра Градского Наталья отказалась от борьбы за его наследство

Двоюродная сестра умершего композитора Александра Градского Наталья отказалась от наследства брата. Автор песен оставил родственникам богатое наследство.

Наталья Градская пояснила, что она хотела забрать себе квартиру и дачу, но после раздумий решила отказаться от своей доли в пользу других родственников. Сестра умершего композитора отметила, что судебные разбирательства затянулись бы на года.

"С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным — по времени, деньгам, нервам", — объяснила Наталья изданию "КП".

Родственница Градского живёт обеспеченно, поэтому она не переживает, что её недвижимость досталась другим людям.

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