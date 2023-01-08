Актёр Сослан Фидаров ответил Смольянинову: "Я живой, а тебя на поле боя никогда не будет"

Актёр "9 роты", ушедший добровольцем на фронт, Сослан Фидаров ответил бежавшему из России своему коллеге Артуру Смольянинову, собравшемуся "стрелять" в него за участие в спецоперации на Украине.

Фидаров заявил, что он живой, а у Смольянинова неверная информация о его гибели.

"По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, — мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", — приводит слова осетинского актёра редакция "Шмеля".

Он также попросил Смольянинова не лгать своей многомиллионной аудитории, которая ему верит.

Ранее Смольянинов заявил в интервью, что хотел бы воевать за Украину, заметив, что если бы встретил в бою Фидарова, не задумываясь выстрелил бы в него.

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