Испанцы пришли в восторг от выступления фигуристки Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс

Читатели испанской газеты Marca пришли в восторг от выступления фигуристки Камилы Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс.

Испанские журналисты разместили видео выступления российской фигуристки. За несколько часов видео посмотрели более 100 тыс. раз. Испанцы высоко оценили показательный номер Валиевой в образе героини сериала "Уэнсдей".

"Валиева перевоплотилась в Уэнсдей Аддамс, и её катание стало вирусным", — написал журналист Marca.

Один из комментаторов отметил, что талант Валиевой впечатляет. По его мнению, катание фигуристки выделяется на фоне других. Другой пользователь заявил, что Валиева лучшая фигуристка в мире.

"Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чём не виноваты!" — заключили подписчики.

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