Дмитрий Гордон* высказался о выступлении певицы украинского происхождения Таисии Повалий, которая исполнила песню "Червона рута" на Голубом огоньке на телеканале "Россия-1".
Украинский журналист раскритиковал участие Таисии Повалий в новогоднем шоу российского телевидения.
"Таисия Повалий на российском ТВ продолжает зарабатывать деньги на образе "потешной хохлушки". В этот раз исполнила убийцам своего народа культовую "Червону руту", — написал Гордон в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что украинцы обрушились с обвинениями на певицу Таисию Повалий за "Червону руту" на "Голубом огоньке".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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