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Украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий за "Червону руту" на "Голубом огоньке"

Общество

Уроженка Киевской области Таисия Повалий приняла участие в съёмке телепрограммы "Голубой огонёк". Украинские средства массовой информации и пользователи национального сегмента соцсетей подвергли артистку критике. Видеозапись с выступлением певицы была показана 1 января.

Повалий спела композицию "Червона рута".

"Это в то время, когда Россия наносила воздушный удар по её родной стране!" — возмутились пользователи и журналисты.

Напоминаем, армия России нанесла ракетные удары по территории Украины 31 декабря. В результате уничтожены объекты критической важности страны.

Повалий не один раз заявляла, что после начала спецоперации заняла сторону России.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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