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Кошка внезапно перестала мурлыкать: повод для беспокойства или простая мелочь

Ветеринары ответили, стоит ли переживать из-за мурлыканья кошки

1:12
Зоосфера » Кошки

Мурлыканье — звук, издаваемый многими членами семейства кошачьих.

Ветеринары ответили, стоит ли переживать из-за мурлыканья кошки
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот звук считается важным. По широко распространённому мнению, для котят мурлыканье — это способ привлечь внимание своей матери.

Кроме того, мурлыканье часто выражает эмоции. Чаще всего это проявляется в удовольствии от еды или от расслабления.

Отсутствие мурлыканья у кошки может свидетельствовать о проблемах. Хозяину стоит быть начеку.

Почему кошка перестала мурлыкать

Может быть, ваш пушистый друг столкнулся с ситуацией, вызывающей для него стресс. Например, переезд или другие изменения. Если животное переживает, оно может потерять способность расслабиться, и, следовательно, перестать мурлыкать.

Также возможно, что ваш питомец заболел.

Что делать хозяину

Если у кошки стресс, хозяин должен сделать все возможное, чтобы успокоить её.

Иногда достаточно просто погладить или сделать массаж.

Если есть подозрения на проблемы со здоровьем (особенно если изменение поведения питомца серьезное), необходимо обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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