Прилепин считает, что место Урганта на ТВ берегут: "А то вдруг все поуехавшие вернутся"

Писатель Захар Прилепин не понимает, почему место Ивана Урганта пустует на ТВ. Он объяснил, кто мог бы заменить уехавшего из России телеведущего.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что шоу Ивана Урганта мог бы вести Стас Старовойтов. Программу, по мнению Прилепина, следует переименовать в "Вечер со Старовойтовым".

"Вместо Антона Долина там про кино рассказывал бы Михаил Трофименков, лучший кинокритик в России. А то Антон уехал куда-то", — поделился писатель своими предложениями в личном микроблоге.

Литератор уверен, что Бориса Гребенщикова может заменить Дмитрий Ревякин.

"Ну, правильно, а то вдруг все поуехавшие вернутся, а в их креслице кто-то сидел, из плошки ел, ложку трогал. Сохраним всё, как при бабушке", — предположил писатель.

Прилепин убеждён, что вместо старого шоу следует сделать патриотическую телепрограмму.

Ранее Захар Прилепин раскритиковал клип с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова.

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