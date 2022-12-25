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Прилепин считает, что место Урганта на ТВ берегут: "А то вдруг все поуехавшие вернутся"

Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин не понимает, почему место Ивана Урганта пустует на ТВ. Он объяснил, кто мог бы заменить уехавшего из России телеведущего.

Прилепин считает, что место Урганта на ТВ берегут: "А то вдруг все поуехавшие вернутся"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что шоу Ивана Урганта мог бы вести Стас Старовойтов. Программу, по мнению Прилепина, следует переименовать в "Вечер со Старовойтовым".

"Вместо Антона Долина там про кино рассказывал бы Михаил Трофименков, лучший кинокритик в России. А то Антон уехал куда-то", — поделился писатель своими предложениями в личном микроблоге.

Литератор уверен, что Бориса Гребенщикова может заменить Дмитрий Ревякин.

"Ну, правильно, а то вдруг все поуехавшие вернутся, а в их креслице кто-то сидел, из плошки ел, ложку трогал. Сохраним всё, как при бабушке", — предположил писатель.

Прилепин убеждён, что вместо старого шоу следует сделать патриотическую телепрограмму.

Ранее Захар Прилепин раскритиковал клип с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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