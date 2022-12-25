Отар Кушанашвили заявил о пристрастии Анастасии Волочковой к спиртным напиткам

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил о том, что у балерины Анастасии Волочковой есть проблемы с алкоголем. Сама танцовщица отрицает слухи о зависимости от спиртного. Могу себе позволить только один бокал шампанского, отмечает бывшая прима Большого театра.

В YouTube-шоу "Я себя знаю!" Кушанашвили рассказал историю о том, как во время гастролей он и Волочкова отдыхали в баре. По словам журналиста, его удивило количество спиртного, которое смогла выпить балерина.

"Волочкова пьёт, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла. Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь", — рассказал Отар Кушанашвили.

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