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Охлобыстин порвал отношения с актёром Артуром Смольяниновым: выступил на другой стороне

Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему не общается со своим крестником, актёром Артуром Смольяниновым.

Звезда сериала "Интерны" рассказал, что не желает поддерживать общение с теми, кто уехал из России и критикует спецоперацию на Украине.

"Крестник мой, Артур Смольянинов, посчитал, что нужно выступить на другой стороне. Люди, которых я очень уважал, тоже с той стороны критикуют это. Я не могу позволить себе такой роскоши", — объяснил артист в беседе с RT.

Он отметил, что доверяет действиям своей страны.

Ранее писатель Захар Прилепин раскритиковал клип группы "Ногу свело" с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова. В ролике показана семья, встречающая Новый год с фотографией сына, который погиб на СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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