Канал «Медиавойны» раскрыл странные факты «эмиграции» Гарика Мартиросяна

В Сети появились странные подробности эмиграции бывшего резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна из России. Однако на самом деле, шоумен уезжал в Армению только по работе и уже вернулся домой.

Телеграмм-канал "Медиавойны" предположил, что юморист наткнулся на информационный штурм со стороны злопыхателей. Так как видео, на котором якобы Мартиросян заявляет о своём отъезде из страны, является нарезкой определённых фраз и не является прямой речью Гарика.

"Далее легко сложить один плюс один и понять, что кого-то очень задевает камбек Мартиросяна на ТНТ. Кто бы это мог быть?" — сообщает телеграм-канал.

Стоит отметить, юморист никогда не говорил о своей эмиграции в Армению, а лишь упомянул о том, что его позвали в Республику для работы над детской передачей.

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